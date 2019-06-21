التعليم تمنح مجالس الكليات والمعاهد صلاحية إعطاء خمس درجات للطلبة الراسبين

2019/06/21 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح مجالس الكليات والمعاهد صلاحية اعطاء خمس درجات للطلبة الراسبين.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على منح صلاحية كاملة لمجالس الكليات والمعاهد باعطاء الطلبة الراسبين (5) خمس درجات كحد اعلى ولجميع المراحل بشكل مطلق”.وأوضح، […]

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