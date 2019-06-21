"المبادرة الفرنسية" تصدرت مباحثات بارزاني مع وفد كوردي سوري

2019/06/21 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتابع فخري "بدعوة فرنسية جرى لقاء بين المجلس والادارة في فرنسا، ورغم قبول الطرفين للمبادرة إلا أنني شخصيا لست متفائلا".

وتهدف المبادرة للوصول إلى صيغة تفضي إلى مشاركة المجلس في الإدارة الذاتية التي يعد حزب الاتحاد الديمقراطي من أهم احزابها.

واضاف فخري "أيادينا ممدودة دائما للاتفاق ووحدة الكورد إلا أن العديد من الاتفاقات ابرمت بيننا وبين حزب الاتحاد الديمقراطي وقد تنصل من تنفيذها".

ويشترط مسؤولون في الادارة أن يفك المجلس الكوردي الارتباط مع الائتلاف المعارض وأن يعترف بمؤسسات الادارة فيما يشدد المجلس على ضرورة أن تهيئ الادارة مناخا للحوار وبناء الثقة.

وأكد القيادي الكوردي صالح كدو والمقرب من الادارة لكوردستان24 في وقت سابق ان "المبادرة الفرنسية مدعومة من التحالف الدولي وهي افضل حل لخروج الحركة السياسية الكوردية من مأزقها..انا متفائل جدا بها".

ولاقت انباء المبادرة الفرنسية قبولا كبيرا لدى الشارع الكوردي السوري فيما انتعشت الآمال بردم الهوة بين الكتل الكوردية في خطوة من شأنها تقوية الموقف الكوردي السوري عموما.

سوار أحمد

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