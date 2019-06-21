2019/06/21 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد الحزب الإسلامي العراقي، ان العراق شهد قصة نزوح وهجرة جماعية خارجية وداخلية غير مسبوقة خلال الاعوام الماضية، مما يتقضي تحشيد كافة الامكانيات للتعامل معها ، وعدم القبول بترسيخها ظاهرة دائمية مستمرة دون حلول او انتهاء.





وأشار الحزب في تصريح صحفي بمناسبة يوم اللاجىء العالمي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ظروف الحروب المستمرة ، وسنوات الاضطراب والعنف الاعمى ، واحتلال داعش الارهابي لمحافظاتنا ، تركت جميعها تاثيراتها على نزوح وهجرة الملايين من أبناء شعبنا بحثا عن الملآذات الآمنة”.





وطالب الحزب، الحكومة العراقية “بالعمل المستمر ، وشحذ الجهود لانهاء ملف النازحين ، وصولا الى اغلاق كافة المخيمات ، والتي تحكي اليوم ألف قصة وقصة من الألم والمعاناة” ، مبينا ان “ذلك لن يكون الا بتوفير البيئة الآمنة ، والأجواء المحفزة للعودة الى مدنهم ومنازلهم ، وتسريع وتيرة عجلة الاعمار والبناء في المحافظات المحررة”.





وتابع، “لا بد من القيام باعباء هذه المهمة الإنسانية والوطنية ، والتي تقع على عاتقنا جميعا من حكومة وبرلمان وكتل سياسية ، ومنظمات مجتمع مدني دولية ومحلية ، فلا راحة ولا سعادة ولا اطمئنان مع استمرار معاناة العراقيين”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الإسلامي: العراق شهد أقسى وأكبر عملية هجرة جماعية ويجب إنهاء هذا الملف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الإسلامي: العراق شهد أقسى وأكبر عملية هجرة جماعية ويجب إنهاء هذا الملف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).