2019/06/21 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران: قائد القوة الجوفضائية بحرس الثورة: امتنعنا عن إسقاط طائرة أميركية تحمل 35 شخصاً كانت ترافق الطائرة المسيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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