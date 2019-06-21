من هم ابرز المرشحين لنيل حقيبة وزارة الدفاع العراقية؟

2019/06/21 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي ، اليوم الجمعة، عن ابرز الاسماء المرشحة لنيل حقيبة وزارة الدفاع العراقية، بحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال المحمدي، في

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