2019/06/21 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سليمان_جبران عودة إلى اللغة الحديثة!بروفسور: سليمان جبران حكايتي مع اللغة مثل حكاية العاشق الكهل يرى حبيبته "التاريخيّة" الأولى، فتعود به رؤيتها إلى تلك الأيّام البعيدة.ما إن أسمع في لغتنا المعاصرة ما ينفر منه المنطق، أو يشوبه الالتباس، أو يعوزه بديل عربي معاصر، حتّى أجدني مرتديا عباءة "اللغوي" الراقد في داخلي.اعذروني!1) في اللغات الأخرى يفرّقون بين الاستعمار المباشِر؛ مثل بريطانيا في أي......

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