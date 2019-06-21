2019/06/21 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين دخل إلى دكانه، سي عبد الله، المقاوم الفذ، يرتشف سيجارته، من نوع كازا، شاربه منفلوطي، وقف مولود، عانقه، ضحكا معا، الفلاح السياسي، صارم في علاقاته، اتحادي، سأله مولود، عن حال الرفاق، عن الحزب، عن سقوط الحكومة، عن الوضع، عن جيش التحرير بالجنوب، عن موت السلطان، عن الثورة الجزائرية، سي عبد الله، صديق آخر، خبر الاعتقال، المنفى، المقاومة، خبير سياسي، في كلمة واحدة، أعطى خلاصة الوضع السياسي: مؤامرة إيكس ل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امال الحسين - مأساة يغود - الجزء الثاني - الحلقة الخامسة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#امال الحسين - مأساة يغود - الجزء الثاني - الحلقة الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).