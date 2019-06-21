ترامب حذر إيران عبر وسيط عماني من هجوم وشيك

2019/06/21 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ـ تلقت طهران رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أميركي وشيك على إيران.

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