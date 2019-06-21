استشهاد واصابة 40 مصليا بتفجير حسينية المنتظر شرقي بغداد

2019/06/21 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة تفجير حسينية المنتظر في البلديات الى 40 شهيدا وجريحاً.وقال المصدر لمراسل وكالة /المعلومة/، إن “حصيلة الحزام الناسف الذي انفجر في حسينية المنتظر بمنطقة البلديات شرقي بغداد، ارتفعت الى عشرة شهداء و 30 جريحاً”.واضاف المصدر ان “سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث لنقل المصابين الى أقرب […]

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