وزير الهجرة والمهجرين يشدد على ضرورة الإسراع بتسليم منحة الناجيات الايزيديات

2019/06/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدَ وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، المنحة المقدمة للأيزيديات الناجيات من تنظيم داعش الإرهابي، دافعا معنويا لهن، لما تعرضن له من انتهاكات واضطهاد.

وأكد بيان للوزارة، ان الوزير شدد خلال جولته التفقدية، برفقة اعضاء اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، للمخيمات في محافظة دهوك، على ضرورة تسليم المنحة البالغة مليوني دينار لكل ناجية، خلال فترة لا تتعدى خمسة وعشرين يوما، لافتا الى ان تأخير توزيع المنحة على يعد اجحافا بحقهن.

وأضاف موسى، ان الوزارة واللجنة العليا تعملان على الاسراع بإعادة اعمار المدن التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية، وتشجيع الاسر النازحة على العودة طوعيا وغلق ملف النزوح.

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