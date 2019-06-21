استشهاد وجرح عدد من المصلين بانفجار انتحاري شرقي بغداد

2019/06/21 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد :الفرات نيوز} استشهد واصيب عدد من المصلين في انفجار استهدف حسينية شرقي بغداد .

وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "انتحاريا فجر نفسه داخل حسنينة للمصلين في منطقة البلديات شرقي العاصمة، مما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في مكان الحادث".وتابع المصدر ان "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث لنقل المصابين الى أقرب مستشفى".انتهى

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