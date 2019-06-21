مصنع سيارات جديد يعزّز طموح المغرب الصناعي

2019/06/21 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنيطرة (المغرب) ـ أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على تدشين مصنعا للسيارات تابعا لشركة بيجو الفرنسية في المنطقة الصناعية بالقنيطرة شمال

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