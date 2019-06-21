تقارير: ترامب قرر ضرب إيران وتراجع لحظة التنفيذ

2019/06/21 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفادت تقارير صحفية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقر تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية كرد على إسقاط الطائرة لكنه تراجع عن قراره فجر الجمعة.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعين في البيت الأبيض قولهم أنه كان مخططا أن تشمل الضربات “بضعة” أهداف إيرانية.وحملت إيران الإدارة الأمريكية المسؤولية عن

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