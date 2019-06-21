القوات الامنية تطلق عملية عسكرية لتنظيف الصحراء الحدودية بين القائم وسنجار

2019/06/21 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان، انه "انسجاماً مع متطلبات المعركة الميدانية الرامية لملاحقة الإرهاب والخلايا النائمة ولتنظيف الصحراء الحدودية الواقعة بين قضائي القائم وسنجار نفذ اللواء السابع والعشرون واللواء الثامن فرقة المشاة السابعة عملية عسكرية تفتيشية مشتركة الهدف منها مباغتة عناصر داعش الإرهابي وملاحقتهم ومسك قاطع المسؤولية بقوة ومنع إي خرق قد يحدث".

واضافت ان "هذه العملية تكميلية للجهد الأمني الكبير الذي تنفذه قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها من الفرقة السابعة والثامنة والذي أسفر عن مسك الشريط الحدودي الممتد من سنجار إلى القائم بعد نشر القطعات وتوزيع النقاط لمنع تسلل الإرهاب إلى الأراضي العراقية فيما سبقت العملية ضربات منتخبة لأهداف معادية".

انتهى .



ا.ع

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