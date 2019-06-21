مؤسس هواوي: سنصبح أقوى بعد زوال عاصفة الحظر

2019/06/21 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أكد رن زنجفي، مؤسس شركة «هواوي» ورئيسها التنفيذي، أن شركته سوق تصبح أقوى من ذي قبل بعد زوال عاصفة حظر منتجاتها بسبب احتدام أزمة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك في حوار مفتوح أجراه مع مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة والمعنية بعالم التكنولوجيا، منهم البروفيسور نيكولاس نيجروبونتي، الشريك المؤسس لمختبرات […]

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