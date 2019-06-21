2019/06/21 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في معرض تعليقه على اسقاط طائرة التجسس الاميركية وتهديدات واشنطن وحلفائها حيال ذلك قال امين مجمع مصلحة النظام في ايران محسن رضائي بان السود لايعرضون ا...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محسن رضائي: الاسود لاتستعرض اضراسها للتبسم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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