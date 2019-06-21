2019/06/21 | 15:12

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البحرية الهندية تعلن إرسال سفينتين حربيتين إلى الخليج لتأمين الملاحة

أعلنت البحرية الهندية اليوم الجمعة أنها نشرت سفينتين حربيتين في

الخليج العربي وخليج عمان، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة.وأكد المتحدث باسم البحرية الهندية داليب كومار شارما، للصحفيين أن

السفينتين الحربيتين Chennai و Sunayna نُشرتا في الخليج العربي وخليج

عمان لتنفيذ عمليات تأمين الملاحة البحرية ومرافقة السفن التجارية

الهندية و"التنسيق بين الأطراف المعنية"، حسب وكالة "أسوشيتد

برس".كما ينفذ سلاح الجو الهندي عمليات استطلاع في المنطقة.

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