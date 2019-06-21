قتلى وجرحى بانفجار داخل حسينية في بغداد

2019/06/21 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر في الشرطة العراقية الجمعة إن سبعة أشخاص قتلوا فيما أصيب أكثر من 20 آخرين إثر انفجار داخل مسجد للشيعة شرقي بغداد.

وقال مصدر في الشرطة إن حزاما ناسفا أو عبوة ناسفة بدائية الصنع استخدم في الهجوم الذي استهدف حسينية الإمام المنتظر الواقعة في حي البلديات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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