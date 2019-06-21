بارزاني يصل أنقرة ويجتمع مع أردوغان

2019/06/21 | 15:21

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أدى عدد من المصلين في مساجد محافظة نينوى والأنبار بالإضافة الى محافظة دهوك بإقليم كردستان، "صلاة الغائب" على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والذي توفي أثناء محاكمته يوم الاثنين الماضي.

وقال مصدر في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

أكد المرجع الديني، محمد مهدي الخالصي، الجمعة (21 حزيران 2019)، أن اغتيال الرئيس المصري السابق، محمد مرسي يندرج ضمن مخطط الحرب على الإسلام.

وادان الخالصي في كلمة له خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، "ما جرى ويجري على ا

بغداد اليوم- الديوانية

يستعد الصدريون فى محافظة الديوانية، الجمعة (21 حزيران 2019)، لتنظيم تظاهرة احتجاجاً على عدم اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاص.

وقال فاضل الموسوي وهو أحد منسقي هذه التظاهرة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه التظ

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