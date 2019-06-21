2019/06/21 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الجمعة، عن رفع عشرات القنابل والعبوات والعثور على اكداس عتاد ضمن قواطعها في مناطق مختلفة.وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الفرقة الثالثة ضمن مفارزنا تمكنت من خلال واجب تفتيش في منطقة الصعيوية التابعة لناحية المعتصم من العثور على علبة بلاستكية تحتوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفتيش لعمليات سامراء يسفر عن القبض على إرهابي ورفع عشرات القنابل وكالة خطوة برس.

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