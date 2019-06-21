جدال في الموصل بعد عرض المحافظ مقترح على سكان المدينة القديمة بترك منازلهم وتعويضهم

2019/06/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أثار تصريح لمحافظ نينوى منصور المرعيد، بعرض مقترح على سكان مناطق الشهوان والميدان والقليعات بالتنازل عن منازلهم مقبال تعويضات او انشاء حي سكني جديد لهم في منطقة اخرى، اثار هذا التصريح جدلا واسعا بين بعض الاوساط الشعبية والنشاطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المرعيد قد زار هذه المناطق والتقى بعدد من الاهالي هناك الذين طالبوه بسرعة التعويضات، وفي معرض حديثه عن المنطقة ومصيرها، عرض عليهم احد المقترحات الموجود وهي التنازل عن منازلهم مقابل مبالغ مالية او انشاء حي سكني جديد في منطقة اخرى.

بعدها ضجت عدد من منصات التواصل الاجتماعية الموصلية بمئات المنشورات الرافضة لهذه الدعوة ووصفوها محاولة لطمس تراث الموصل ومحو هويتها، فيما ذهب البعض الى أكثر من ذلك واعتبر الدعوة مقصودة وتنفيذا لأجندات داخلية وخارجية .

وطالب الناشطون من المحافظ بتوفير الخدمات والاسراع بالتعويضات بدلا من الطلب من الاهالي التنازل عن منازلهم، وعدم استغلال أوضاع العائلات المنكوبة بالموصل القديمة، واقناعها بالتخلي عن منازلهم .

ويعاني الاهالي في مدينة الموصل وغالبيتهم من سكان المنطقة القديمة من عدم حصولهم على اي تعويضات من الحكومة العراقية مقابل الدمار والاضرار الذي لحق بمنازلهم بسبب احتلال داعش للمدينة والعمليات العسكرية لتحريرها.

وبعد ظهور الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، اصدر محافظ نينوى توضيح قال فيه ” فيما يتعلق بزياراتنا للمدينة القديمة ورؤيتنا لطريقة إعادة أعمار هذه المنطقة ، فأن النقاشات ما زالت جارية لتوحيد الرؤى والخطط للوصول الى الطريقة الافضل لإعمار هذه المنطقة والتي تراعي القيمة الاثارية والتاريخية وأيضاً بطريقة تليق بأهالي الموصل القديمة.





واضاف “هذه النقاشات تشمل جميع الجهات ذات الاختصاص من جامعة الموصل ونقابة المهندسين ودائرة الاثار ودائرة التخطيط العمراني وأيضاً الرأي المهم لأهالي هذه المناطق .والى الان لم نصل الى قرار نهائي بشأن هذا الموضوع”.

جدير بالذكر ان احدى المقترحات لمصير هذه المنطقة هو استملاكها وعرضها للاستثمار لتحويلها الى منطقة سياحية وترفيهية واقتصادية.

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