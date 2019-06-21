قتلى وجرحى بانفجار استهدف

2019/06/21 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن 18 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير حزام ناسف داخل حسينية في منطقة البلديات شرقي بغداد.

مصدر: انفجار بحزام ناسف استهداف، ظهر اليوم، حسينية الإمام المنتظر ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط 18 قتيلًا وجريحًا

قال المصدر لـ"ألترا عراق" إن "انفجارًا بحزام ناسف استهداف، ظهر اليوم، حسينية الإمام المنتظر ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط 18 قتيلًا وجريحًا"، مبينًا أن "الحسينية تقع بالقرب من شارع المصرف".

أضاف المصدر أن "إجراءات أمنية مشددة شهدتها المنطقة عقب التفجير فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث".

كانت خلية الإعلام الأمني، كشفت في منتصف ليل أمس الخميس، عن طبيعة انفجار حصل في خانقين بمحافظة ديالى، قائلة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية في محافظة ديالى من محاصرة إرهابي انتحاري قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

أضافت "حيث أقدم هذا الإرهابي على رمي رمانة يدوية، وقد انفجرت عليه ما أدى إلى مقتله بالحال وجرح مواطن، مبينة أنه "تم تفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

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