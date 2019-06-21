ايران تكشف حقيقة تلقيها رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان

2019/06/21 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وكالة ارنا الايرانية، اليوم الجمعة، بحسب مصدر مطلع، انه "لا صحة للأنباء التي تفيد بتلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط".

وبحسب المصدر ذاته، ان

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