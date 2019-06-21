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الجمعة 21 يونيو 2019 | 03:23 مساءً | عدد القراءات : 16

المباشرة بصيانة المحطات الزلزالية في سد حمرين

بغداد/.



باشرت الملاكات الفنية في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي بصيانة المحطات الزلزالية الاوتوماتيكي في سد حمرين.

وذكر بيان لشركة الانواء الجوية تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "الفرق الفنية توجهت اليوم لصيانة محطة الرصد الجوي الاوتوماتيكي في سد حمرين بعد التخريب والأضرار التي لحقت بها نتيجة العمليات الإرهابية المسلحة لتنظيمات داعش الاجرامية في تلك المناطق والتي أدت إلى إعاقة عمل المحطات الانوائية، موضحة انه "تم تقييم الأضرار في محطة الرصد الزلزالي في سد حمرين وفق الاحتياجات الممكنة لإعادة تشغيل المحطات بصورة أفضل وادق مما كانت عليها".

ونوهت الشركة ان "هذه الحملة انطلقت منذ أشهر طويلة لتقييم الأضرار والاحتياجات الممكنة لإعادة تشغيل المحطات بسبب المسؤولية التي تقع على عاتقها نتيجة التغيرات المناخية والهزات الأرضية التي امتدت إلى البلاد لذى كانت هنالك جهود كبيرة من قبل جميع العاملين".انتهى3

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