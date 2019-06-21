الطائفية في العراق… من صراعاتٍ دموية إلى نكتةٍ شعبية

2019/06/21 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ رئم عادل يؤمن #العراقيون على مدار العقود الماضية بمبدأ العيش بسلامٍ، ولكن الفيصل الذي أثرَّ على العلاقات الاجتماعية، كانت أحداث ما بين عام 2005 إلى نهاية 2009، حيث […]

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