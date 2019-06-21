فيلم “تورن” يتوج بجائزة الافضل عربيا

2019/06/21 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ مكناس أعلن اليوم الجمعة 21.06.2019 عن تتويج فيلم “تورن” بجائزة أفضل فيلم “جائزة الزيتونة الذهبية” في مهرجان الافلام العربية في مدينة مكناس المغربية.مخرج و منتج العمل “نوزاد شيخاني” عبر عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج و قال ل”ايزيدي 24″ انه “يهدي هذه الجائزة إلى العراقيين اجمع و بالأخص الايزيديين لأنهم أصحاب الفيلم …

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