2019/06/21 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الى القصر الرئاسي باسطنبول، حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وهذه اول زيارة لبارزاني الى خارج العراق بعد تسلمه المنصب.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يلتقي أردوغان في أسطنبول) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يلتقي أردوغان في أسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).