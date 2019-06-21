هوك: إيران تواصل رفع التوتر وترفض المبادرات الدبلوماسية

2019/06/21 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك، إن طهران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة وترفض المبادرات الدبلوماسية لنزيع فتيل الحرب.

واكد هوك ان الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لنزع فتيل التوتر مع ايران وتعيد اساليب الردع في المنطقة، مشددا على ضرورة التصدي لمساعي ايران في استخدام وكلاء لشن هجماتها وزعزعة استقرار المنطقة.

واضاف المبعوث الاميركي ان حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها وأن مساعي واشنطن الدبلوماسية لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية وعلى طهران أن ترد على دبلوماسية الولايات المتحدة بالدبلوماسية ذاتها.

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