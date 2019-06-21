روبوت صغير لفحص القولون بحثاً عن علامات سرطان مبكرة

2019/06/21 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..طور فريق بحثي دولي روبوتاً على شكل كبسولة آلية صغيرة جداً، بحيث يمكن توجيهها إلى داخل القولون لالتقاط صور دقيقة بتقنية الموجات فوق الصوتية.ووفق الدراسة، التي نشرت أول من أمس في دورية «Science Robotics»، وتضمنت تجارب لاستخدامها مع حيوانات، فإنّ القائمين عليها يستهدفون أن تحل الكبسولة يوماً ما محل الحاجة إلى خضوع […]

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