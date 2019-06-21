محسن رضائي: الاسود لاتستعرض أسنانها للتبسم

2019/06/21 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في معرض تعليقه على اسقاط طائرة التجسس الاميركية وتهديدات واشنطن وحلفائها حيال ذلك قال امين مجمع مصلحة النظام في ايران محسن رضائي بان الاسود لايعرضون ...

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