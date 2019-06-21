بالصور: حطام طائرة تجسس أمريكية أسقطتها إيران

2019/06/21 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس عرض التلفزيون الحكومي في إيران صورا قال إنها تعود لحطام طائرة تجسس أمريكية بدون طيار أسقطتها طهران.وقال مسؤول بالحرس الثوري إنه عثر على بقايا الطائرة في المياه الإقليمية الإيرانية.وتصر واشنطن على أن الطائرة أسقطت أثناء تحليقها في المياه الدولية، لكن طهران تقول إنها دخلت المجال الجوي الإيراني.وحذر الإيرانيون

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