2019/06/21 | 15:43

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مخلوقات بحرية قادرة على تشكيل كلمات مثل البشر !

وجد باحثو جامعة "سانت أندروز" في المملكة المتحدة أن الفقمات

الرمادية يمكنها تشكيل كلمات والغناء مثل البشر، بما في ذلك ترديد

شارة "حرب النجوم".وعمل الباحثون على تدريب مجموعة فقمات منذ الولادة، لتعليمها عدة

أصوات مع اللحن وأخيرا الحروف الصوتية لدى البشر.وقالت الدكتورة أماندا ستانسبري، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "لقد

أوضحنا مدى مرونة غناء الفقمات، لم تكن النسخ الناتجة مثالية، ولكن

بالنظر إلى أنها ليست أصواتا نموذجية، فهي مؤثرة جدا".

وركز الباحثون على 3 فقمات رمادية منذ الولادة، حيث قاموا بتدريبها

على نسخ أصوات جديدة عن طريق تغيير أشكالها.ووثقت الدراسة لحظة قيام فقمة اسمها "هوفر" بنسخ خطاب بشري، بما في

ذلك عبارات مثل "كيف حالك؟"، في حوض أسماك "نيو إنغلاند".



ومع ذلك،

هذا لا يعني بالضرورة أن الثدييات هذه يمكنها تعلم التحدث مثل

البشر.ويأمل الخبراء في أن يساعد إجراء المزيد من الأبحاث حول الفقمات،

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النطق وبطء التعلم.

وقال البروفيسور فنسنت يانيك: "لدى الفقمات المهارات اللازمة لإصدار

اللغة البشرية.



وبما أن الفقمات تستخدم الهياكل العصبية والتشريحية

نفسها التي يستخدمها الناس لإصدار هذه الأصوات، فإنها توفر نظاما

نموذجيا جيدا لدراسة كيفية تعلم أصوات الكلام".

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