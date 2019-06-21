2019/06/21 | 15:43

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ضبط ارسالية زيوت محركات مخالفة في كمرك بوابة البصرة

ضبطت السلطة الكمركية في محطة كمرك بوابة البصرة اليوم الجمعة

وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وشرطة الكمارك

أرسالية زيوت محركات مخالفةلعدم وجود اوراق رسمية بها .واضافت الهيئة أنه تم إحالة الارسالية إلى القضاء وفق

قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ بالتعاون مع شرطة الكمارك

في المحطة .

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