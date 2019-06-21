مصر تشهد ظاهرة فلكية رصدها الفراعنة منذ آلاف السنين

2019/06/21 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرصد علماء الفلك والمصريات اليوم الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس على 5 معابد فرعونية في صعيد مصر

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