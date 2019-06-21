ذبح من الوريد الى الوريد.. العثور على جثة صبي في الديوانية قتل بطريقة بشعة

2019/06/21 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق عثرت القوات الامنية ،اليوم الجمعة، على جثة صبي ذبح بالسكين في محافظة الديوانية.وقال مصدر امني لـ “يس عراق”، ان ‘القوات الامنية عثرت على جثة الصبي غيث هشام شلال، الذي قضى ذبحاً بالسكين في قضاء عفك التابع لمحافظة الديوانية’.واضاف، ان ‘القوات عثرت على جثة الشاب بعد يومين من ققدانه’، لافتا الى […]

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