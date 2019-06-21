الرئيس الفرنسي يعلن عن زيارة رسمية الى العراق نهاية العام الحالي

2019/06/21 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن نيته زيارة العراق واقليم كردستان، نهاية العام الحالي.وقال ماكرون بحسب ما اوردت شبكة “كردستان 24” بنسختها الانكليزية انه “ينوي زيارة العراق مع حلول نهاية العام الحالي”.وتابعت الشبكة “الرئيس الفرنسي كان له مواقف ايجابية في تهدئة العلاقات بين السلطة المركزية والاقليم، عقب محاولة الانفصال”.

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