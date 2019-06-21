2019/06/21 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى والجرحى في التفجيرين الانتحاريين لداعش الارهابي في حسينية الامام المنتظر بمنطقة البلديات وسط بغداد الى اكثر من 70 قتيلا وجريحا يذكر ان هذه المنطقة لا يدخل اي غريب الا اذا اذا تم مبيته باحد البيوت المجاورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في صلاة الجمعة انتحارين من داعش الارهابي في حيسينية الامام المنتظر بالبلديات وسط بغداد وكالة الاستقلال.

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