دراسة : دراسة: أمراض القلب سبباً للتدهور المعرفي بشكل مبكر

2019/06/21 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..توصلت دراسة جديدة، الى أن معدل الانخفاض المعرفي يمكن أن يتسارع إذا تم التعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية.وأشارت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة الكلية الامريكية لأمراض القلب، إلى أن هناك علاقة واضحة بين التراجع المعرفي ومرض القلب التاجي (CHD) وأوضح الباحثون أن الاختلافات البسيطة في الوظيفة الإدراكية يمكن أن تؤدي […]

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