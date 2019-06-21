الغارديان : ايران اسقطت اكبر واعقد طائرة مسيرة امريكية بصاروخ ارض – جو

2019/06/21 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الجمعة، ان ايران أسقطت أكبر واعقد طائرة مُسيرة امريكية بصاروخ أرض- جو.وقال تقرير نشرته الصحيفة اليوم إن تصريحات ترامب في إنه يشتبه في أن الطائرة أسقطت بالخطأ، جاءت بعد إعلان إيران أن إسقاط الطائرة المُسيرة الأمريكية كان متعمدا وأنه نجاحا لقوات الدفاع الجوي الإيرانية.واوضح التقرير أن […]

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