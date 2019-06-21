علاوي يعلق على تفجير

2019/06/21 | 15:51

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بغداد اليوم - متابعة

ادان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة (21 حزيران 2019)، التفجير الذي طال "حسينية البل...





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