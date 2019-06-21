نيجيرفان بارزاني يلتقي أردوغان في أسطنبول

2019/06/21 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الى القصر الرئاسي باسطنبول، حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وهذه اول زيارة لبارزاني الى خارج العراق بعد تسلمه المنصب.

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