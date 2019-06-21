الحرس الثوري الإيراني ينشر صورا لأجزاء من حطام الطائرة الأميركية المسيرة

2019/06/21 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الحرس الثوري الإيراني صورا لأجزاء من الطائرة الاميركية المسيرة التي اسقطها في المياه الدولية.

وقال الحرس الثوري في بيان، أنه حصل على حطام الطائرة المسيرة بعد استهدافها من قبل سلاحه الجوي، مبينا ان الطائرة الأميركية من نوع “جلوبال هوك” اخترقت الأجواء الإيرانية في المنطقة المقابلة لجبل مبارك بمحافظة هرمزجان.

وزادت حادثة الاسقاط من التوتر بمنطقة الخليج، حيث اعلنت اربع شركات عالمية ايقاف رحلاتها في هذه المنطقة تجنبا لأية مخاطر.

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