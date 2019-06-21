2019/06/21 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7CTJ8-A5N7k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان وسام عبدالله في ضيافة برنامج #سماور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان وسام عبدالله في ضيافة برنامج #سماور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).