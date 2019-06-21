كشف شروط الكرد لتشريع قانون المحكمة الاتحادية

2019/06/21 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشفت النائبة الكردية ميادة محمد نجار ان للكرد عدة شروط من اجل تصديق وحسم مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبدونها لن يصوت الكرد على المشروع القانوني.وقالت نجار في تصريح صحفي، ان “من 13 شخصا من الذين يصبحون اعضاء في المحكمة الاتحادية يجب ان يكون بينهم كرد على الا يقل عن عضوين، فضلا عن ان المحكمة يجب ان تكون مستقلة وان لا تتاثر باي طرف سياسي”.وبشان الاشخاص الاربعة الذين يصبحون اعضاء في المحكمة كممثلين فقهيين دينيين، اوضحت محمد نجار، “نريد تقليص هذا العدد ووضع اشخاص مختصين وخبراء في القانون بدلا منهم”.واعدَّت الكتل المختلفة في مجلس النواب مشروع قانون للمحكمة الاتحادية العليا منذ اربع سنوات، الا انه بسبب خلاقات الاطراف السياسية العراقية تم تعطيل المشروع.وشرع مجلس النواب هذا الأسبوع بالقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة.

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