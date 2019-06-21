مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر

2019/06/21 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخرا إلى إصابته بمرض الزهايمر.ونشر مارادونا اسطورة نابولي الإيطالي تسجيل فيديو عبر حسابه في “إنستغرام” قال فيه “لست في مرحلة الموت”.وأضاف مارادونا “58 عاما “اسمع الناس يتحدثون عن الزهايمر، ولكن الكثير منهم لا يعرفون ما هو الزهايمر”.وأضاف “إنه مرض […]

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