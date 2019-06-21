2019/06/21 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرملين: الخطوات غير المدروسة بمنطقة الخليج قد يكون لها عواقب لا يمكن تفاديها على الاستقرار الإقليمي والدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 15:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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