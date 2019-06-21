خاص للتغيير: لا يوجد تصويت في جلسة البرلمان ليوم غد السبت على الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة

2019/06/21 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر خاصة للتغيير عن تفاصيل جلسة مجلس النواب يوم غد السبت .

وأكدت المصادر، عدم التصويت على استكمال الكابينة الوزارية في جلسة يوم غد السبت، عازية ذلك الى عدم استلام البرلمان لأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة من رئيس الوزراء، ولا يجود اتفاق لغاية الآن، إضافة الى عدم وجود تبليغ لرئاسة البرلمان بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن البرلمان سيؤجل التصويت أيضا على الدرجات الخاصة، مبينة أن إدراج الفقرتين في جدول أعمال الجلسة يأتي في إطار إحراج الحكومة والكتل السياسية.

وأضافت، أن الأيام المقبلة ستشهد التصويت على الوزارات الشاغرة وبعض الدرجات الخاصة قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

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