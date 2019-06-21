2019/06/21 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dV2nYvil9EQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن وطهران .. على شفا الحرب ودعوات دولية للتهدئة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن وطهران .. على شفا الحرب ودعوات دولية للتهدئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).