اليوم .. افتتاح كأس الأمم الإفريقية بمواجهة مصر وزمبابوي

2019/06/21 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر، الدولة المضيفة، وزيمبابوي.وفازت مصر بتنظيم البطولة في كانون الثاني الماضي بعد سحب حق استضافتها من الكاميرون لمخاوف أمنية وتأخرها في إنجاز المنشآت الرياضية اللازمة.وحصل الفراعنة على لقب البطولة 7 مرات، لكنهم لم يفوزوا بها منذ عام 2010.

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افتتاح كأس الأمم الإفريقية بمواجهة مصر وزمبابوي وكالة خطوة برس.

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