ارتفاع حصيلة تفجير حسينية المنتظر الى ٤٠ شهدا وجريحا

2019/06/21 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة تفجير حسينية المنتظر في البلديات الى 40 شهيدا وجريحاً.وذكر المصدر ل/ميديا نيوز/، إن “حصيلة الحزام الناسف الذي انفجر في حسينية المنتظر بمنطقة البلديات شرقي بغداد، ارتفعت الى عشرة شهداء و 30 جريحاً”.واضاف المصدر ان “سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث لنقل المصابين الى أقرب مستشفى”.انتهى […]

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